Auch Jugendliche können für 49 Euro durch Deutschland reisen

Seit dem 1. Mai ist nun das Deutschlandticket auf dem Markt. Mit diesem Ticket, welches 49 Euro pro Monat kostet, ist es möglich, bequem durch ganz Deutschland zu reisen. Des Weiteren kann man das Ticket jederzeit monatlich kündigen, da man beim Kauf des Tickets automatisch ein Abonnement abschließt. Darüber hinaus können die Bundesländer zusätzlich weitere Vergünstigungen etwa für Azubis, Schüler- oder Sozialtickets anbieten.

Wichtig beim Deutschlandticket ist jedoch, dass dies nur für die Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs gilt. Somit sind Züge des Fernverkehrs (ICE und IC) leider ausgeschlossen, ebenso das Fahren in der ersten Klasse der Bahn. Erhältlich ist das Ticket bei allen Verkehrsunternehmen- und verbünden, auch hier bei uns an der Bergstraße.

Am einfachsten ist es, wenn man es sich in digitaler Form zulegt, da man es so meist immer dabei hat und vorzeigen kann. Denn bei der Kontrolle des Tickets in der Bahn muss ebenso die Identität überprüft werden, da das 49-Euro-Ticket lediglich für eine Person gilt und somit nicht übertragbar auf andere ist. Nur Kinder unter sechs Jahren können bei dem Ticket kostenlos mitfahren. Svenja Thomas