Auch an der Bergstraße gibt es noch Funklöcher

Das Smartphone ist heutzutage einer der wichtigsten Begleiter des Menschen. Es gehört zum Standard, dass viele eines besitzen. Mit seinen Funktionen ist es vielseitig einsetzbar. Dazu gehören das Telefonieren, Mobilsurfen, Chatten oder auch das Bilderverschicken. Doch dafür ist ein Mobilfunknetz nötig, welches uns ermöglicht, unterwegs problemlos zu surfen.

Der Mobilfunkstandard 5G erlaubt es, im Gigabit-Bereich im Internet zu surfen. Zu den drei größten Mobilfunkanbietern gehören Telekom, Vodafone und Telefónica. Diese decken einen großen Teil des deutschen Netzes ab und ermöglichen einen guten Empfang. Dennoch ist die Mobilfunkabdeckung in Deutschland noch immer ausbaufähig, denn häufig findet man Funklöcher in Dörfern oder sogar in Städten. Denn immer noch sind 3,8 Prozent des Bundesgebiets in einem Funkloch.

© Bilder: thomas

Daran möchte Deutschland in Zukunft arbeiten und mithilfe der Mobilfunkanbieter so viele Funklöcher wie möglich schließen. Zudem hat die BAnane-Jugendredaktion Jugendliche dazu befragt, wie sie dies finden und ob sie von Funklöchern betroffen sind.

Chiara (18): Ich finde es sehr gut, dass das Netz ausgebaut werden soll. Da ich in einem kleinen Dorf wohne, habe ich des öfteren Probleme mit dem Netz. Häufig gelangt man in Funklöcher, sodass man für eine kurze Zeit keinen Empfang mehr hat. Manchmal funktioniert es auch gar nicht. Wenn ich beispielsweise über die Freisprechanlage im Auto telefoniere, passiert es mir oft, dass der Anruf für eine kurze Zeit abbricht und erst wieder funktioniert, wenn der Empfang wieder hergestellt wurde. Aus diesem Grund finde dich es sehr gut, dass das Netz ausgebaut werden soll und Funklöcher somit geschlossen werden sollen.

Beate (18): Ich habe sehr häufig Probleme mit dem Netz und es passiert oft, dass ich für eine längere Zeit keinen Empfang habe. Vor allem in der Schule tritt dies häufig auf, dass der Oberstufenraum ein Funkloch ist. Dies ist sehr unpraktisch, da man in seinen Freistunden für Hausaufgaben, die Recherche benötigen, das Internet braucht. Wenn man kein Netz hat, ist es sehr schwierig, Dinge im Internet zu suchen. Aber auch in Großstädten habe ich oft kein Netz, was dann an den Mobilfunkanbietern liegt. Denn nicht alle Mobilfunkanbieter sind in den Städten vertreten. Ich finde es sehr schade, dass das Netz anbieterabhängig ist und dies sollte auf jeden Fall verbessert werden. Svenja Thomas (Bilder: thomas)

