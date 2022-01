Arbeitsaltag eines Jugendlichen in Bensheimer Testzentrum: Immer mehr positive Corona-Tests

Fast wöchentlich gibt es neue Verordnungen in Sachen Corona-Schutzmaßnahmen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bergstraße steigt weiter und immer mehr Menschen stecken sich mit der weit verbreiteten Omikron-Variante an. Doch wie übt sich das auf den Andrang und somit auf die Arbeit in einem Testzentrum aus?

Infizierte Mitarbeiter

Ich selbst arbeite in einem Testzentrum von Medicare in Bensheim und kenne daher den Alltag der Mitarbeiter gut. Sie haben tagtäglich Kontakt mit Corona-positiven Menschen und testen diese dann. Hierbei trägt das Personal zwar volle Schutzkleidung und desinfiziert sich regelmäßig, aber ein erhebliches Risiko besteht für die testenden Personen dennoch. Nicht umsonst ist jeder Mitarbeiter verpflichtet, sich vor Beginn seiner Schicht selbst von einem Kollegen testen zu lassen und somit sich und seine Kollegen zu schützen.

Glück gehabt, das Ergebnis ist negativ. Doch auch viele positive Testergebnisse sieht Marco im Testzentrum. © Mautry

Mitarbeiter in Testzentren haben auch ein Leben neben der Arbeit und besuchen öffentliche Einrichtungen, weshalb es auch in den Reihen des Testzentrums positiv getestete Mitarbeiter gibt, die sich sofort in häusliche Quarantäne begeben müssen.

Ausgelastete Labore

Dadurch, dass immer mehr Menschen per Schnelltest positiv getestet werden und als Bestätigung einen PCR-Test brauchen, hat sich in vielen Testzentren die Anzahl der PCR-Test-Kunden teilweise verdreifacht. Dies führt zu einer Überlastung der PCR-Labore, was wiederum zu Verzögerungen bei der Auswertung der Tests führt. Deutschlandweit können circa 400 000 PCR-Tests am Tag ausgewertet werden, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach berichtet. Die Hauptstadt Österreichs, Wien, schaffe wesentlich mehr. Durch ein anderes PCR-Test-Konzept und ein leistungsstärkeres Labor könne Wien allein rund 800 000 PCR-Tests am Tag auswerten. Nicht zuletzt führen neue Verordnungen des Gesetzgebers dazu, dass mehr PCR-Tests gemacht werden, was zu der allgemeinen Überlastung beiträgt.

Steigende Fallzahlen durch Omikron

Die Omikron-Variante des Corona-Virus ist deutlich ansteckender als alle zuvor dagewesenen Varianten. Dies zeigt sich auch in den Testzentren. Dort hat sich die Anzahl der positiven Testungen teilweise verzehnfacht, was nicht zuletzt auch bei einigen Mitarbeitern und deren Angehörigen zu leichtem Unmut und Besorgnis führt.

Umstellung der Testarten

Durch die neue Omikron-Variante wollen Testzentren noch genauer testen, weshalb einige schon auf so genannte „Gurgel-PCR-Tests“ umstellen. Bei diesen gurgelt der Patient eine Kochsalzlösung im Rachen und spuckt diese dann in ein Röhrchen. Diese Art der PCR-Tests sollen teilweise sogar genauer sein als die klassischen Abstriche an der Schleimhaut. Auch gibt es nun Testzentren, die bei erwachsenen Menschen nur noch Tests durch die Nase oder durch Nase und Mund anbieten, da Rachenabstriche in manchen Fällen nicht genau auswertbar waren und es zu falschen Ergebnissen kam. Ein Fehlglaube: Wer mehrfach geimpft ist, kann kein Corona bekommen. Das stimmt leider nicht, wie auch Impfdurchbrüche im Kreisgebiet zeige. Die Impfung minimiert allerdings die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufes. Infizieren kann man sich trotzdem noch. Die sicherste Variante ist es, sich mehrmals pro Woche in Testzentren testen zu lassen, da die Tests sozusagen eine Momentaufnahme in Sachen Corona-Infizierung wiedergeben. Auch als geboosterte Person schadet es nicht, sich testen zu lassen, auch, wenn es unangenehm sein mag, ein Wattestäbchen in die Nase zu bekommen. Marco Mautry