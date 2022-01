Fast wöchentlich gibt es neue Verordnungen in Sachen Corona-Schutzmaßnahmen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bergstraße steigt weiter und immer mehr Menschen stecken sich mit der weit verbreiteten Omikron-Variante an. Doch wie übt sich das auf den Andrang und somit auf die Arbeit in einem Testzentrum aus?

Infizierte Mitarbeiter

Ich selbst arbeite in einem Testzentrum von

...