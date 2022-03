"April, April": Eine Zeit, um andere zum Narren zu halten

April, April!“, so wird es Ende dieser Woche wieder heißen. Am 1. April (Freitag) ist es wieder so weit: Der Brauch, sich einen Scherz zu erlauben und jemanden hinters Licht zu führen, ist dann wieder angesagt. Aber woher kommt dieser Brauch eigentlich und warum findet er ausgerechnet am 1. April statt?

Den Brauch des Aprilscherzes gibt es in vielen europäischen Ländern sowie in manchen Teilen Nordamerikas, aber sein Ursprung ist nicht wirklich belegt. Schon ab dem 17. Jahrhundert hieß es am 1. April, jemanden „in den April zu schicken“ oder wie man heute sagen würde, jemanden zu „veräppeln“. Seit 1854 war dann auch der Begriff des „Aprilnarr“ in Wörterbüchern zu finden, und somit war der Brauch zu dieser Zeit schon mehr oder weniger fest eingebürgert.

Allerdings gibt es Spekulationen, dass der Aprilscherz schon viel länger existiert. Schaut man sich die Geschichte des 1. Aprils von der religiösen Seite an, so fällt auf, dieser Tag ist auch als Unglückstag bekannt. Beispielsweise gibt es Annahmen darüber, dass der 1. April der Geburtstag von Judas, dem Verräter von Jesus sei, oder auch der Tag, an dem der Satan aus dem Himmel gestoßen wurde und dadurch seine Bedeutung als Unglückstag mehr als berechtigt sei.

Hier könnte also der Ursprung des Scherztages liegen, an dem eine Person eine andere in den April schickt. Und in der damaligen Zeit war dieser Tag keineswegs unbekannt. Unter anderem gibt es ein Zitat von Goethe aus dem Gedicht „Jahr aus, Jahr ein“, in dem er auch den 1. April als Unglückstag beschreibt: „Willst du den März nicht ganz verlieren, so lass nicht in April dich führen. Den ersten April musst überstehen, dann kann manches Gute geschehen.“

1733 heißt es: „Heut’ ist der erste April, da schickt man den Narren wohin man will.“ Also setzt den Brauch fort und sucht Euch in wenigen Tagen einen Narren, den Ihr in den April schicken könnt. Carolin Dreizler