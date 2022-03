Apptipp: „Goodnotes“

Ob Uni, Schule oder im Berufsleben, überall schreitet die Digitalisierung von Prozessen voran. Nachdem zuletzt besonders bei Studierenden der Laptop oder das Tablet für das Arbeiten und Lernen in der Universität beliebt war, haben sich digitale Endgeräte im Laufe der Corona-Pandemie auch in Schulen immer mehr verbreitet. Viele Schülerinnen und Schüler nutzen anstelle des alten Schreibhefts oder -blocks nun ein Tablet für den Unterricht. Besonders beliebt für die Organisation der Schulsachen auf einem solchen Tablet ist mittlerweile die App „Goodnotes“. Das Programm kann kostenpflichtig im AppStore heruntergeladen werden und bietet anschließend quasi einen digitalen Schreibwarenladen an. Mithilfe von Ordnern, Notizbüchern und einzelnen Notizen kann nun jeder seine Materialien nach einer beliebigen Ordnung sortieren und in die App einfügen. Besonders praktisch ist dabei die Scannfunktion. Damit lassen sich auch analoge Mitschriften auf Papier oder Seiten aus Büchern problemlos und gut leserlich in das Programm übertragen. Mit den verschiedensten Tools, Stiften, Radiergummis und Vorlagen sind den Gestaltungsmöglichkeiten bei Goodnotes keine Grenzen gesetzt. Auch ich selbst nutze seit mittlerweile über einem Jahr ein Tablet für die Schule. Von Anfang an habe ich auf Empfehlung anderer Goodnotes genutzt und komme damit sehr gut zurecht. Ich habe meine Materialien somit gut geordnet, immer und überall dabei und kann nichts mehr verlieren oder vergessen. Der einzige Nachteil an der App ist, dass sie bisher nur mit dem IOS Betriebssystem kompatibel ist und daher nicht auf allen Geräten installiert werden kann. Jedem, der die Möglichkeit hat, Goodnotes zu verwenden, kann ich dies allerdings nur empfehlen. Bitte alles immer gut sichern, damit die Daten nicht verloren gehen. Mia Eck

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1