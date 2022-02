Amok-Fehlalarm: „Alle waren in Panik“

Eigentlich war es ein komplett normaler Schultag vor einigen Jahren. Doch dann in den letzten Schulstunden ging plötzlich der Amokalarm los. Zuerst waren alle geschockt und haben keine Reaktion gezeigt. Doch dann fingen alle panisch an, herumzurennen und zu schreien. Durch die Lautsprecher wurde uns dann mitgeteilt, dass die Lehrkräfte alle Fenster und Türen schließen und das Licht ausschalten und die Schüler Schutz unter den Tischen suchen sollten. Wenn ich ehrlich bin, wussten einige noch nicht einmal, was das alles zu bedeuten hat. Erst, als manche befürchteten, dass wir gleich erschossen werden könnten, dämmerte es ihnen.

Unter den Tischen versteckt

Wir versteckten uns also alle unter den Tischen, versuchten dann schließlich, so leise wie möglich zu sein, klammerten uns aneinander und versuchten, so unsichtbar wie möglich zu werden. Dennoch waren wir alle von einer Angst erfüllt, die wir davor nicht kannten. Manche probierten, die Polizei zu erreichen, andere ihre Eltern.

Letztendlich kam in unserem Fall glücklicherweise eine weitere Durchsage, dass es ein Fehlalarm war, wir uns alle wieder beruhigen und mit dem Unterricht fortfahren sollen. Am nächsten Tag wurden wir davon unterrichtet, dass Handwerker den Alarm ausgelöst hätten. Auch wurde uns noch einmal erklärt, nicht in eine solche Panik zu verfallen, ruhig zu bleiben und auf die Anweisungen zu hören. Ehrlicherweise muss ich jedoch sagen, dass wir alle das Gefühl hatten, als wären unsere Lehrkräfte ebenso mit der Situation überfordert gewesen wie wir. Ich denke, dass wir alle dieses Gefühl und das Ereignis nicht mehr vergessen werden und hoffe sehr, dass wir und andere so etwas nicht noch einmal erleben müssen. Antonia Ehnes

