„Am Gardasee gibt es das beste Eis der Welt“

In diesem Jahr habe ich die ersten zwei Wochen der Sommerferien in Italien am Gardasee verbracht – genauer gesagt in Bardolino. Dank niedriger Inzidenzen zum Zeitpunkt unserer Anreise konnten wir als doppelt geimpfte und mit Einreise-Formular registrierte Personen problemlos nach Italien einreisen. Doch wo Corona uns mal keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat, haben uns unzählige Staus auf den Autobahnen in Deutschland, Österreich und Italien die An- und Abreise erschwert. Auch vor Ort haben wir bemerkt, dass der Gardasee, anders als im vergangenen Jahr, wieder stark besucht war. Städte, Straßen, Hotels und Restaurants waren voll.

Trotzdem hatten wir eine schöne Zeit am größten See Italiens. Bei schönem Wetter mit Temperaturen um die 30 Grad konnten wir ein paar Tage Sommer genießen. Neben entspannten Stunden am Hotelpool oder der Seepromenade haben wir auch einige Ausflüge gemacht. Am besten hat mir der Besuch in Malcesine, einer Stadt im Nordosten des Sees, gefallen. In kleinen am Berg gelegenen Gassen gibt es viele kleine Geschäfte und Restaurants. Weiter unten ist der Ort schön am Ufer des Gardasees gelegen und bietet tolle Aussichten.

Auch Bardolino selbst hat mir wie immer sehr gut gefallen. Dort war ich schon oft, und auch in diesem Jahr hatten wir wieder ein Hotel dort gebucht. Mit seinem kleinen Hafenbecken, der breiten Gasse, die direkt auf die Kirche zu führt und mit dem für mich weltbesten Eis aus der Eisdiele Cristallo bleibt das kleine Städtchen für mich eines der schönsten am Gardasee.

Trotz vieler sonniger Tage hat uns der Regen auch in Italien eingeholt. Neben kleineren Regenfällen gab es an einem Tag auch ein starkes Unwetter mit Hagel und Starkregen. Die Straße vor unserem Hotel hatte sich kurzzeitig zu einem kleinen Fluss verwandelt, und viele Autos haben Hagelschäden davongetragen. So etwas haben selbst wir als häufige Gardasee-Urlauber dort noch nicht erlebt.

Insgesamt hat mir unsere Reise sehr gut gefallen. Durch Corona wurden wir neben den gewohnten Schutzmaßnahmen nicht eingeschränkt und konnten 14 warme Sommertage genießen, die hier zu Hause in diesem Sommer eher rar sind. Mia Eck