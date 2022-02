Alternativen sind oft genauso schädlich

Bei einigen Jugendlichen und auch bei Erwachsenen kam in den letzten Jahren der Trend auf, dass man statt Zigaretten Alternativen raucht. In vielen Fällen riechen diese besser und es gibt teilweise weit verbreitete Mythen, die besagen, dass es „gesünder“ als rauchen sei.

Werbung verspricht oftmals „gesünderes Rauchen“

Viele Werbetreibende für sogenannte Heater (elektronische Geräte, die Tabak enthalten) werben damit, dass das Heaten viel gesünder sei als das Rauchen normaler Zigaretten. Doch man sollte bedenken: Bei allem, was sich um das Thema Rauchen dreht, sollte man niemals von „gesund“ sprechen. Alternativen zum Konsum von Zigaretten können maximal weniger schädlich sein. Gesund sind sie in keinem Fall für den Körper. Beim Heaten werden die sogenannten Tabaksticks in einen Erhitzer gegeben, in dem der Tabak nicht verbrannt, sondern nur auf 350 Grad erhitzt wird. Der Erhitzer selbst muss regelmäßig geladen werden und dadurch, dass der Tabak nur erhitzt wird, werden weniger Schadstoffe freigesetzt. Zu bedenken gilt, dass trotzdem der Konsum von Heat-Zigaretten auch schwere Lungenerkrankungen befördern können.

Shisha trügt durch den Geschmack

Egal ob man statt einer Zigarette zu einer Shisa oder einem Heater greift, gesund ist nichts davon. © Mautry

Die Wasserpfeife (Shisha) hat in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt, wie es wohl selten der Fall war. Es gibt in fast jeder Stadt mehrere Shisha-Bars, in denen sich teilweise illegalerweise auch Jugendliche Shishas bestellen können. Der Rauch bei diesen ist nicht so heiß wie bei Zigaretten, da er durch das Wasser abgekühlt wird und hat einen Eigengeschmack, je nachdem, welche Tabaksorte man auswählt. Shisha wird meistens in Gemeinschaft konsumiert, doch gibt es auch viele, die sich eine eigene Pfeife für den privaten Gebrauch angeschafft haben. Geschmacksrichtungen gibt es mittlerweile Unzählige, sodass man sie nicht einmal wirklich erfassen kann. Zudem lassen sich die einzelnen Tabaksorten auch kombinieren, wodurch ein völlig neuer Geschmack entstehen kann.

Das Problem an der Zigaretten-Alternative mit Geschmack ist: Beim Rauchen eines sogenannten Kopfes (Tabakmenge pro Sitzung) nimmt man so viel Nikotin zu sich, als würde man zehn Zigaretten rauchen. Durch dieses Nikotin kann – genau wie bei Zigaretten –, eine Sucht entstehen lassen. Das Rauchvolumen, welches man bei einem Kopf zu sich nimmt, entspricht sogar dem Rauchvolumen von 100 Zigaretten. Und nur weil der Tabak besser schmeckt, bedeutet es nicht, dass man „gesünder“ raucht oder weniger Schadstoffe in ihm sind als bei Zigaretten. Denn im Endeffekt sind in Tabak meist dieselben schädlichen Stoffe, egal ob Zigarette oder Shisha. Marco Mautry