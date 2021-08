Alleine zu Hause . . .

Sturmfrei – das wünscht man sich doch gerne. Wenn die Eltern verreisen, und man das Haus für sich allein hat. Dies war die vergangenen zehn Tage bei mir der Fall. Meine Eltern sind ohne mich in den Urlaub gefahren, da ich nicht mitfahren wollte. Somit musste ich auf das Haus „aufpassen“ und mich um den Haushalt kümmern.

Man muss an vieles denken und es ist mehr Arbeit, alles allein zu schmeißen, als man denkt. Man wird mit Dingen wie Wäsche waschen konfrontiert oder regelmäßiges Leeren der Mülleimer. Wie man Wäsche wäscht, musste ich ebenso lernen, da ich dies zuvor noch nicht gemacht habe. Jedoch war das kein Problem, und alles wurde nach Farben sortiert, so dass sich nichts verfärbt.

Putzen gehört dazu

Einfach das „Bitte aufräumen“-Schild raushängen und alles wird erledigt – so geht es im Hotel. Das klappt zu Hause, besonders alleine, nicht. © Björn Wylezich - stock.adobe.com

Damit nicht alles verstaubt und dreckig ist, sollte man leider etwas putzen. Toilette putzen war eine Überwindung, aber es ist im Endeffekt nicht schlimm gewesen. Im Generellen habe ich mir das Alleinleben, auch wenn es nur kurzzeitig war, schwieriger vorgestellt. Aber das Gefühl, eigene Verantwortung zu haben und sich um etwas zu kümmern, ist ziemlich großartig und macht Spaß. Denn man kann an diesen zehn Tage dennoch machen, was man möchte und muss nicht auf seine Eltern hören. Das Einzige, was unter mir gelitten hat, sind die Blumen, die ich des Öfteren vergessen habe, zu gießen . . . Svenja Thomas