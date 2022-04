Albert Einstein über die Kunst des Lehrens

„Es ist die wichtigste Kunst des Lehrers, die Freude am Schaffen und am Erkennen zu erwecken.“

Albert Einstein Nach seiner Geburt am 14. März 1879 in Ulm zogen seine Eltern mit Albert Einstein nach München. Dort gründeten sie eine Fabrik für elektrische Geräte. Ab 1875 besuchte Einstein eine Volksschule und ab 1888 ein Gymnasium. 1894 wurde die Firma seines Vaters geschlossen, worauf die Familie nach Mailand zog. Einstein sollte im Gymnasium in München bleiben, doch nach Konflikten mit seinen Lehrern ging er noch im selben Jahr ohne Abschluss nach Mailand. In den darauffolgenden Jahren zogen sie häufig um und in der Schweiz machte er mit den besten Noten (bis auf Französisch) seine Maturitätsprüfung. 1900 verließ Einstein die Hochschule mit einem Diplom als Fachlehrer in mathematischer Richtung. Anschließend arbeitete er im Patentamt Bern. Doch im Herzen zog es ihn zur Physik und Mathematik und er begann, sich immer mehr mit Forschung zu beschäftigen. Schließlich veröffentlichte er einige seiner wichtigsten Werke wie seine Publikation zur brownschen Molekularbewegung und die Relativitätstheorie. Darauf folgten viele Entdeckungen zum Thema Materie, Raum und Zeit sowie zum Wesen der Gravitation, die das zuvor geltende newtonsche Weltbild maßgeblich veränderten. Auch nach seinem Tod 1955 gilt er bis heute als der wohl bedeutendste theoretische Physiker der Wissenschaftsgeschichte. Anton Leicht (Bild: Dpa)

