Al Pacino über Täuschungen

„Es ist leicht, die Augen zu täuschen, aber das Herz lässt sich nur schwer täuschen.“

Al Pacino Der US-Amerikaner Al Pacino ist seit den 1970er Jahren ein berühmter Schauspieler und Regisseur. Er wirkte in mehreren sehr erfolgreichen Filmklassikern mit, wie zum Beispiel als Michael Corleone in der Pate-Trilogie oder als Tony Montana in „Scarface“. Er wurde am 25. April 1940 in Manhatten geboren und ist mittlerweile 82 Jahre alt. Schon früh interessierte sich der junge Pacino für die Schauspielerei. Im Alter von 17 Jahren besuchte er die Manhatten School of Performing Arts und ging später auch auf zwei renommierte Schauspielschulen in New York. Die Rolle, die ihn berühmt machte, bekam er im Alter von 32 Jahren durch den Regisseur des Films der Pate. Gegen den Willen des Produzenten wurde Al Pacino besetzt und erreichte durch seine Umsetzung des Michael Corleone weltweite Bekanntheit und erhielt sogar eine Oscar-Nominierung. Seit dieser Zeit spielte Pacino regelmäßig in erfolgreichen Filmen mit. Die männliche Hauptrolle in dem Klassiker „Pretty Woman“ lehnte er allerdings ab. Es folgten weitere acht Oscar-Nominierungen, von denen er einen als bester Hauptdarsteller in „Der Duft der Frauen“ 1992 gewann. Carolin Dreizler (Bild: Dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1