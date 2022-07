Abitur bestanden, und jetzt?

Elisa (18): Ich mache ein Jahr Pause nach dem ganzen Abistress. Als Erstes werde ich ab September für wenige Monate nach Berlin gehen, um dort ein Praktikum zu machen. Das Praktikum ist bei einem Filmset von Netflix, und ich freue mich sehr auf das, was mich dort erwarten wird. Im nächsten Jahr habe ich mir vorgenommen, dann noch zwei oder drei Monate zu reisen. In der Zeit will ich auf jeden Fall herausfinden, was ich studieren möchte und mache dafür vielleicht noch mehr Praktika, um mir sicher zu sein, wenn ich mit einem Fach anfange.

Alina (18): Ich habe mich dazu entschlossen, kein Auslandsjahr nach dem Abitur zu machen. Vielleicht gehe ich, bevor mein erstes Semester im Winter startet, ein wenig reisen, aber mein Fokus liegt darauf, Architektur in Darmstadt zu studieren. Dafür habe ich mich dort an der TU und an der FH beworben und möchte, bis es dort losgehen kann, weiter hier arbeiten und eben auch ein bisschen reisen. Wenn ich dann im Studium die Möglichkeit finde, möchte ich aber auf jeden Fall ein Auslandssemester machen, um auch etwas Neues und Anderes zu erleben.

Tamás (19): Ich will jetzt nach dem Abitur in Darmstadt Biologie studieren. Bis ich dort beginnen kann, werde ich in erster Linie hier in Bensheim weiter arbeiten. Zum Beispiel fange ich nach den Sommerferien an meiner alten Schule als Vertretungslehrer an, um mir etwas dazuzuverdienen. Bis dahin gehe ich nicht groß reisen, wie es viele andere tun, aber ich fahre zwei Wochen in den Sommerferien in den Urlaub, und ich kann mir gut vorstellen, wenn es sich anbietet, während des Studiums ein Auslandssemester zu absolvieren. Carolin Dreizler