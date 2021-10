Die Vogue titelte im Sommer: „Weiße Sneaker sind Klassiker und Must-have“ – und damit meinte das Modemagazin die ganz weißen Tennisschuhe. Kein farbig angehobenes Häkchen darauf, keine neonfarbenen Streifen, keine bunten Buchstaben. Farbe? Reinweiß. Marke? Eher irrelevant. Reinweiße Sneaker, egal ob modern oder retro, haben viele modische Vorteile: Man (und Frau) kann sie zu praktisch jedem Anlass und Dresscode tragen, zu Jeans sowieso, aber auch zum Sommerkleid oder dem Business-Casual-Look. Sie haben aber auch viele praktische Nachteile, denn: Ein reinweißer Schuh bleibt selten weiß. Cola, Rotwein, Tomatensoße oder einfach nur der Klassenkamerad, der uns in der großen Pause auf die Füße latscht – Gefahren lauern überall. Der ein oder andere Sportschuh-Fan wird sich schon gefragt haben, was im Herbst mit seinen geliebten, weiß leuchtenden Schuhen passiert. Regen, Matsch und vielleicht sogar der erste Schnee stehen uns in den kommenden Wochen bevor. Eine Art Todesurteil für die weißen Sneaker, ist der Used Look schließlich so was von 2020. Glücklicherweise hat die Junge Union (JU) den Siegeszug des reinweißen Turnschuhs beendet, bevor es so weit kommen konnte. Am Deutschlandtag der JU zog sich nämlich Deutschlands jungkonservativstes Trio, bestehend aus Paul Ziemiak, Tilman Kuban und Markus Blume, den weißen Sneaker im Dreierpack an. Ob die drei weißen Männer die sechs weißen Schuhe noch mit Aufbruch und Neuanfang verbinden, ist unklar. Klar ist nur, dass der weiße Sportschuh mit dieser plakativen Aktion den Todesstoß gesetzt bekam, wie Zeit-Ressortleiter Dirk Peitz bestätigt. Die reinweißen Sneaker seien noch nicht abgelaufen, ihre Zeit aber schon. Bis neulich, Eure BAte

