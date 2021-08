Abenteuer und Entspannung in Den Haag

Der alljährliche Urlaub in den Niederlanden ist für mich und meine Familie immer wieder das Highlight des Jahres. Seit vielen Jahren fahren wir nun nach Den Haag, einer an der Nordsee gelegenen Stadt mit circa einer halben Million Einwohnern. Den Haag bietet viele verschiedene Möglichkeiten, um allein oder mit der ganzen Familie etwas zu erleben. Wir verbringen jedoch die meiste Zeit an der Strandpromenade, da sich dort viele Beschäftigungsmöglichkeiten befinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An der Strandpromenade des Scheveninger Strandes erstrecken sich viele Strandcafés, verschiedene Spielhallen für Jung und Alt, ein Riesenrad, eine Zipline, und das Bungee Jumping am Pier sorgt für Action. Für die kleinen Besucher der Stadt befinden sich direkt am Strand auch ein Sealife und ein Legoland mit dazugehörigem Legostore. Außerdem gibt es neben einem Teil der Strandcafés, in denen Ihr dringend die niederländische Spezialität „Poffertjes“ – eine niederländische Gebäckspezialität, die Pfannkuchen ähnelt – probieren solltet, auch eine Dünenlandschaft.

Der Sonnenuntergang lässt sich an der Strandpromenade genießen. © Holtmann

Nebenbei kann man auch eine der vielen Surfschulen im Umkreis besuchen oder direkt am Hafen Jet-skis mieten. In der Nähe des Kurhauses bietet die „Foodhall“ kulinarische Angebote aus allen vorstellbaren Ländern. Von spanischen über italienischen, mexikanischen bis hin zu den libanesischen Spezialitäten ist für jeden die passende Köstlichkeit dabei.

Regierungssitz der Königsfamilie

In der Innenstadt gibt es diverse Shopping-Möglichkeiten, wobei sich in nächster Nähe der Regierungssitz der niederländischen Königsfamilie befindet. In der Stadt begeistert die Bauart der Häuser meine Familie bei jedem Besuch von Neuem. Das Highlight meiner Familie ist es jedoch, abends den Sonnenuntergang in einem der wunderschönen Strandcafés zu beobachten und dabei einen Cocktail oder einen dort sehr beliebten frischen Minztee zu trinken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In unserer diesjährigen Urlaubszeit sind leider die Corona-Infektionszahlen immer weiter angestiegen. Zu den geltenden Corona-Regelungen zählten während unseres Aufenthalts nur das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Bus und Bahn. Ansonsten gab es keine Begrenzungen, die den Urlaub eingeschränkt hätten. Lena Holtmann