Abenteuer in Norwegen erleben

Wohin verreisen wir dieses Jahr?“, fragten mein Freund und ich uns am Anfang dieses Jahres. Den alljährlichen Urlaub wollten wir uns trotz der aktuellen Corona-Situation nicht nehmen lassen. Bei einem Blick auf unsere Bucket List (eine Liste, auf der man Dinge festhält, die man in seinem Leben noch erleben möchte) entdeckten wir ganz weit oben: eine Reise nach Norwegen. Somit entschieden wir uns für einen Campingtrip nach Norwegen, bei dem wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten besuchen wollten.

Die Orte, die uns auf unserer Reise am besten gefallen haben, stelle ich Euch in den nachfolgenden neun Tipps vor:

Beeindruckend fand Lena den Gletschersee Bondhusvatn und auch die typischen Stabkirchen wird sie so schnell nicht wieder vergessen. © Holtmann

Tipp 1: Wanderung zu den Brufjell-Höhlen

Für die Anreise nach Norwegen nahmen wir nach einer circa elfstündigen Autofahrt von Bensheim nach Hirtshals (Dänemark) die Fähre nach Kristiansand (Südnorwegen). Die Einreise verlief für uns als vollständig Geimpfte sehr einfach. Anschließend ging die Fahrt in Meeresnähe entlang in Richtung Bergen. Auf dem Weg dorthin unternahmen wir eine Wanderung zu den Brufjell-Höhlen „Brufjellhålene“ in Ana-Sira.

Die circa vierstündige Wanderung dorthin war unser absolutes Highlight der Reise, obwohl sie sehr anstrengend war und an bestimmten Teilen des Weges Kletterelemente beinhaltete, die nicht gerade ungefährlich waren. Wer die Wanderung ebenfalls machen möchte, sollte im Vorfeld dringend die Alters- und Fitnesslevelempfehlung beachten.

Tipp 2: Die Stabkirchen

Wer eine Reise nach Norwegen unternimmt, der sollte sich auf keinen Fall den Besuch einer Stabkirche entgehen lassen. Dabei handelt es sich um eine hölzerne Kirche, die als Stabbau konstruiert wurde. Von den ehemals etwa 700 in Skandinavien erbauten Stabkirchen stehen noch 28 in Norwegen.

Tipp 3: Gletschersee „Bondhusvatn“

Der Gletschersee „Bondhusvatn“ ist vom Touristenparkplatz aus in rund 35 Minuten zu erreichen. Bereits der Weg bis zum See führt an einer beeindruckenden Landschaft entlang, und den Anblick des türkisblauen Wassers des Gletschersees mit den kleinen, darauf schwimmenden Holzbooten sollte sich niemand während einer Norwegenreise entgehen lassen.

Tipp 4: Låtefossen

Der beeindruckende Zwillingswasserfall ist mit dem Auto durch den nahe gelegenen Parkplatz einfach zu erreichen und beeindruckt mit seinen 165 Metern Fallhöhe.

Tipp 5: Bergen

Die europäische Kulturhauptstadt Bergen ist mit ihren rund 270 000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Norwegens. Vor allem bekannt ist die Stadt an der Südwestküste für die bunten Holzhäuser im Stadtviertel Bryggen.

Tipp 6: Aussichtsplattform Stegastein

Der Stegastein ist eine Aussichtsplattform in 650 Metern Höhe. Die 30 Meter lange Rampe bietet eine tolle Aussicht über den darunter gelegenen Fjord und die umliegende Landschaft. Die Aussichtsplattform ist das ganze Jahr über geöffnet, und ein Parkplatz befindet sich direkt daneben.

Tipp 7: Fahrt auf der Atlantikstraße

Die Atlantikstraße ist eine 8274 Meter lange Straße, die über acht Brücken und mehrere kleine Inseln verläuft und dadurch eine beliebte Touristenattraktion darstellt.

Tipp 8: Oslo

Die norwegische Hauptstadt Oslo ist mit knapp 700 000 Einwohner die größte Stadt des skandinavischen Landes. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt am Oslofjord gehören vor allem der Hafen, das Opernhaus, die Festung Akershus sowie das klassizistische königliche Schloss und das Munch-Museum.

Tipp 9: Besuch in einem Elchpark

Auf unserer Rückreise nach Deutschland machten wir in Schweden noch einen Zwischenstopp in einem Elchpark. Dort konnten die Elche sogar von den Besuchern mit kleinen Apfelstücken gefüttert werden.

Zusammenfassend kann ich also nur sagen: Ein Campingtrip nach Norwegen sollte definitiv auf jeder Bucket List stehen! Lena Holtmann