Der Maiway ist zurück. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich diese Nachricht gefreut hat. Die Pandemie hat einen großen Einschnitt in unserer kleinen Festivalkultur an der Bergstraße hinterlassen. Egal, ob Vogel der Nacht, das Starkenburg-Festival oder das Ripp-Rock-Festival, ich liebe unsere Festivals. Und ich habe es vermisst, von einer Stadt zur nächsten zu laufen und Livemusik zu hören. Umso schöner ist es jetzt, wieder ein bisschen von diesem Flair zu bekommen. Am 25. Mai heißt es für mich also: Rein ins Ausgehoutfit und raus auf die Straße. Heute wird getanzt, gesungen und gelacht – natürlich mit der gebührenden Zurückhaltung. Denn irgendwie bleibt ja doch im Hinterkopf, dass Corona nicht vorbei ist, auch wenn Maskenpflicht und Co. mittlerweile kein Thema mehr zu sein scheinen. Aber davon lasse ich mich nicht zurückschrecken und ich werde das Maiway Jubiläum (20. Maiway, könnt Ihr es glauben?) entsprechend feiern. Und hoffentlich ist das nur der Anfang für mehr Musik, mehr Theater und mehr Festivals, die langsam, aber sicher an die Bergstraße zurückkehren. Natürlich habe ich mich auch über die ganzen Ausweichveranstaltungen in den vergangenen zwei Jahren gefreut, aber nichts geht über den originalen „roure Schdrisch“, der sich einmal durch ganz Bensheim zieht und zu etlichen Konzerten, versteckten Locations, lachenden Menschen und guter Unterhaltung führt. Das komplette Programm ist auf der Homepage www.mymaiway.de veröffentlicht. Bis neulich, Eure BAte

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1